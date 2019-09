¿Tu vuelo se retrasó? ¿Qué será y qué debería suceder después?

Contenido patrocinado

A la hora de viajar, ya sea por vacaciones, motivos laborales u otros motivos, para mayor comodidad siempre solemos decantarnos por el avión como medio de transporte. Y es que la mayoría de las veces todo fluye con normalidad pero, en cambio otras muchas, podemos encontrarnos diferentes problemas momentos antes de viajar.

Pues bien, uno de los más comunes es encontrarnos que nuestro vuelo no saldrá a la hora prevista y que, por lo tanto, tendremos que esperar más tiempo del planificado en el aeropuerto. Ante esta situación, muchas veces no sabemos cómo reaccionar ni que hacer cuando un vuelo se retrasa y si tenemos algún tipo de derecho que reclamar.

- ¿Qué hacer cuando un vuelo se retrasa? -

Lo primero que debemos de hacer es conservar nuestro billete y toda la documentación así como intentar informarnos sobre las causas que han provocado que el vuelo se retrase.

También hemos de saber que durante el retraso del vuelo, uno de los derechos que tenemos como pasajeros es solicitar cualquier tipo de comida o bebida durante ese tiempo de espera, lo cual no influirá a la hora de solicitar una indemnización en el caso de que nos corresponda. Será también importante que, en el caso de que esas bebidas no nos la haya proporcionado la compañía, guardemos los tickets para luego poder hacer el reclamo. Esta indemnización podemos recibirla o no dependiendo del tiempo de retraso y de la distancia del vuelo.

Un consejo primordial es que no se acepten ningún tipo de acuerdo ni se firme ningún documento ya que podríamos estar firmando un intercambio con otro vuelo y, en este caso, si perderíamos el derecho a la indemnización.

Asimismo, tenemos que saber que si el tiempo de retraso y, por tanto, de espera en el avión va a suponer pasar una noche en el aeropuerto, debemos de saber que también tenemos derecho a solicitar una noche de hotel a la compañía.

Si han transcurrido más de dos horas desde la salida prevista del avión, deberá ser la compañía la que nos informe de la situación y de lo sucedido. En este caso, debemos de informarnos puesto que puede que sea posible que tengamos derecho a realizar dos llamadas y enviar dos correos electrónicos. Y, probablemente, si solo transcurren esas dos horas, no tendremos derecho a una indemnización.

- ¿Cómo solicitar una indemnización? -

En primer lugar, hemos de saber que, de forma general, aquel pasajero cuyo vuelo haya sufrido un retraso de más de 3 horas, tendrá derecho a una indemnización. Y que también podremos elegir entre el reembolso del billete o bien decantarnos por un vuelo alternativo.

Hoy día, para solicitar esta indemnización existen determinadas empresas que, a través de su página web nos ayudan a realizar la reclamación.