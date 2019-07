10 destinos paradisíacos para descubrir el Caribe este verano

Contenido patrocinado Los españoles tienen la gran suerte de convivir en un país repleto de destinos turísticos ideales para las vacaciones veraniegas. Un claro ejemplo son las Islas Baleares, así como las inimitables Canarias y la inconfundible Costa Brava. Sin embargo, aprovechando que la crisis económica poco a poco va siendo dejada atrás cada vez son más numerosos los habitantes que optan por viajar al extranjero. Entre los destinos preferidos se encuentra sin duda alguna el Caribe. Es innegable que la experiencia otorgada por esta región es insuperable por cualquier otra zona turística. Pero, ¿qué ubicaciones exactamente son las que merecen más la pena? En Te Interesa hemos recopilado las mejores. Tulum, en Quintana Roo En el estado mexicano de Quintana Roo se encuentra uno de los destinos turísticos más aclamados por los viajeros. Concretamente hablamos de las playas de Tulum. Según los propios habitantes del país, con quienes nos hemos puesto en contacto a través del Chat Mexico, se trata de una localización privilegiada en todos los sentidos que año tras año recibe con los brazos abiertos a visitantes de todo el mundo. Cancún Continuamos con los destinos mexicanos para hablar de otro extremadamente exitoso. Efectivamente, nos referimos a Cancún. Ya de por sí su éxito entre los habitantes de nuestro país se vio incrementado a raíz de la publicidad en ciertos equipos de fútbol, tales como las equipaciones del RCD Espanyol. La definición pura de paraíso es éste lugar de ensueño. Isla de Margarita Si lo que pretendes es desconectar por completo, relajarte y disfrutar de unas vistas maravillosas no hay ningún destino del Caribe mejor que la isla de Margarita. Esta ubicación venezolana alberga playas de elevadísima calidad que son capaces de quitar el hipo y complacer incluso a los viajeros más exigentes. Así lo demuestra la de El Yaque, una de las más visitadas. Mancomunidad de las Bahamas Entre las ofertas en MSC Cruceros en el portal SoloCruceros suelen encontrarse rutas que pasan por el Caribe y la práctica totalidad de ellas tienen a la Mancomunidad de las Bahamas como punto clave de los trayectos marítimos. Y no es para menos, puesto que el citado archipiélago es conocido por sus aguas turquesas que destilan pureza e invitan a un refrescante baño en pleno verano. Cartagena Aunque el municipio murciano también tiene su encanto, en este caso hacemos referencia a la Cartagena de Colombia. A pesar de la belleza que desprende ello no se traduce en unos precios prohibitivos, sino todo lo contrario. Está considerado como uno de los destinos paradisíacos del Caribe de mayor asequibilidad económica. Bahía Montego Jamaica es un imprescindible si viajas al Caribe. Concretamente la Bahía Montego se erige como otro destino que no te puedes perder, sobre todo si eres amante de las calas cristalinas en las que se aprecia a la perfección el fondo marino. Practicar esnórquel en sus limpísimas aguas es un placer inigualable. Su espectacularidad es tal que te invitará a estar sacando la cámara fotográfica constantemente. Un disco duro con WiFi es perfecto para descargar las fotos y hacer copias de seguridad que vayas haciendo en el viaje por el Caribe. Si quieres saber más sobre cómo funcionan o quieres descubrir los mejores modelos calidad-precio, mira esta sección de Informatica10 de discos duros WiFi. Santa Lucía Precisamente hablando de fotografías, las que más sorprenden del Caribe son aquellas en las que se dejan ver playas kilométricas. Santa Lucía pone a tu disposición este tipo de zonas costeras de enorme extensión para que des paseos de lo más gratificantes y nades sin cesar para tonificar tu cuerpo al máximo. Punta Cana Hablar del Caribe sí o sí exige mencionar la República Dominicana. Dentro de todos los destinos caribeños que abarca el citado país el más destacable de todos es Punta Cana. Se trata de uno de los destinos preferidos para celebrar Lunas de Miel, aunque cualquier clase de viaje turístico pasa a ser sobresaliente en caso de decantarse por esta ubicación repleta de encantos. Riviera Maya No habíamos acabado con el caribe mexicano, y es que todavía faltaba el plato fuerte: la Riviera Maya. Prácticamente es imposible sacar a colación algo que no se haya dicho ya. Y es que absolutamente todo es maravilloso en este emplazamiento tan privilegiado. En caso de que optes por él ten en cuenta que suelen haber bastantes mosquitos. Por este motivo te recomendamos los modelos de antimosquitos eléctricos de Hogar10, en el que analizan los más eficaces anti mosquitos para dormir sin picaduras de mosquitos. Aruba Terminamos con el listado de destinos paradisíacos caribeños con un lugar mágico que, a pesar de no ser tan conocido como los demás, dispone de multitud de atractivos que convierten a Aruba en una zona única en todo el mundo. La multiculturalidad está presente en sus rincones, por lo que si te gusta disfrutar de una experiencia turística cosmopolita acertarás de lleno escogiendo dicho emplazamiento del Reino de los Países Bajos. De hecho, no tendrás demasiadas dificultades para comunicarte con los allí presentes en español, puesto que se trata de un idioma bastante hablado en Aruba. A todo ello hay que sumar los encantos propios de dicha región del Caribe que te dejará con los ojos como platos tras poner los pies en ella por primera vez: Parque Nacional de Arikok, Playa Palmera y un larguísimo etcétera.